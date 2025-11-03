Calciomercato Inter colpo in vista per gennaio? La rivelazione | I dirigenti stanno valutando seriamente l’idea di puntare su quel tipo di profilo
di Giuseppe Colicchia Calciomercato Inter, colpo in vista per gennaio? La rivelazione: «I dirigenti stanno valutando quel tipo di profilo». I piani dei nerazzurri. Andy Diouf e Luis Henrique sono i due grandi punti interrogativi del mercato estivo dell’Inter. Nonostante le prestazioni fin qui deludenti, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu prova a difenderli dalle critiche. Nel post-Verona, l’allenatore romeno ha sottolineato come i due giocatori vengano spesso “usati per fare titoli” e che il suo dovere è mandarli in campo solo quando ritiene possano dare una mano. Il problema, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è che di “mani utili” finora non se ne sono viste: i due acquisti non hanno minimamente aiutato la causa. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Passione Inter. . Cosa è successo in Inter-Fiorentina 3-0, arbitri, Serie A, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partec - facebook.com Vai su Facebook
#Guehi si libera a parametro zero, l'#Inter guarda in Italia: 2 nomi in cima alla lista della spesa sul #calciomercato in difesa https://calciomercato.com/liste/guehi-si-libera-a-parametro-zero-l-inter-guarda-in-italia-2-nomi-in-cima-alla-lista-della-spesa/blt60cf7fcf0 - X Vai su X
Calciomercato Inter, il grande colpo dei nerazzurri è possibile: spunta l’ipotesi dello scambio a gennaio! Le ultimissime - Le ultime novità L’Inter si prepara al mercato di gennaio con un obiettivo preciso: rafforzare la rosa ... Riporta calcionews24.com
Inter, infortunio serio: salta Lookman, a gennaio un altro colpo - Vengono fuori delle novità con aggiornamenti negativi per l'Inter di Cristian Chivu che dopo la sconfitta di Napoli deve fare i conti con un'altra brutta notizia ... Scrive calciomercato24.com
Inter, si apre il casting per la difesa: occhi su Guehi e non solo - Quasi certamente, nel corso della prossima sessione di calciomercato, l'Inter interverrà per piazzare qualche colpo in difesa. europacalcio.it scrive