Calciomercato Inter colpo in vista per gennaio? La rivelazione | I dirigenti stanno valutando seriamente l’idea di puntare su quel tipo di profilo

di Giuseppe Colicchia Calciomercato Inter, colpo in vista per gennaio? La rivelazione: «I dirigenti stanno valutando quel tipo di profilo». I piani dei nerazzurri. Andy Diouf e Luis Henrique sono i due grandi punti interrogativi del mercato estivo dell'Inter. Nonostante le prestazioni fin qui deludenti, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu prova a difenderli dalle critiche. Nel post-Verona, l'allenatore romeno ha sottolineato come i due giocatori vengano spesso "usati per fare titoli" e che il suo dovere è mandarli in campo solo quando ritiene possano dare una mano. Il problema, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è che di "mani utili" finora non se ne sono viste: i due acquisti non hanno minimamente aiutato la causa.

