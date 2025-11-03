Calciomercato Inter, Akanji ha conquistato tutti con solidità e duttilità. Marotta e Ausilio orientati a confermarlo. Tutti i dettagli sulla possibile operazione Non un semplice prestito, ma l’inizio di un progetto a lungo termine. Manuel Akanji, difensore svizzero arrivato dal Manchester City, ha ribadito il suo desiderio di continuare con l’Inter: «Sono venuto qui per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, Akanji vuole restare e la dirigenza prepara il riscatto del difensore svizzero. Intenzioni chiare: i dettagli sulla possibile operazione