Calciomercatocom – Milan-Roma clamoroso | l’arbitro Guida dà un calcio a Saelemaekers che gli esulta in faccia dopo il rigore parato da Maignan a Dybala
2025-11-03 06:37:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: A gioco fermo l’esterno rossonero riceve un colpo sul piede dal direttore di gara a San Siro. Incredibile, ma vero: “fallo” dell’arbitro Marco Guida su Alexis Saelemaekers. L’episodio si verifica al minuto 82 della gara vinta 1-0 dal Milan contro la Roma domenica sera a San Siro grazie a un goal del difensore serbo Strahinja Pavlovic su assist dell’attaccante portoghese Rafael Leao al 39? del primo tempo. Il tutto avviene a gioco fermo, prima del calcio d’angolo per i giallorossi in seguito al calcio di rigore calciato dall’attaccante argentino Paulo Dybala e respinto dal portiere francese Mike Maignan, concesso per un fallo di mano in area di Youssouf Fofana su una punizione causata da un fallo commesso dallo stesso centrocampista francese ( ammonito nell’occasione). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
