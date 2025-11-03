Calcio sotto shock esce in barella dopo il tremendo impatto
Un momento di grande tensione ha segnato l’ultima partita del campionato di calcio. Durante il match, una delle giovani stelle dei Reds ha subito un grave infortunio che ha costretto l’arbitro a sospendere la gara per oltre quindici minuti. Il pubblico presente è rimasto in ansia mentre i medici intervenivano sul campo. La giocatrice è stata trasportata in ospedale con ossigeno. Leggi anche: Frana mostruosa, strage totale: almeno 26 morti e decine di dispersi Infortunio per Mia Enderby durante Liverpool-Tottenham. L’episodio è avvenuto durante i minuti finali della partita di domenica 2 novembre. 🔗 Leggi su Tvzap.it
