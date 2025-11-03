Un momento di grande tensione ha segnato l’ultima partita del campionato di calcio. Durante il match, una delle giovani stelle dei Reds ha subito un grave infortunio che ha costretto l’arbitro a sospendere la gara per oltre quindici minuti. Il pubblico presente è rimasto in ansia mentre i medici intervenivano sul campo. La giocatrice è stata trasportata in ospedale con ossigeno. Leggi anche: Frana mostruosa, strage totale: almeno 26 morti e decine di dispersi Infortunio per Mia Enderby durante Liverpool-Tottenham. L’episodio è avvenuto durante i minuti finali della partita di domenica 2 novembre. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Calcio sotto shock, esce in barella dopo il tremendo impatto