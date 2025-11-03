Calcio Seconda Categoria | Crespina in testa
Pisa 3 novembre 2025 – Nella settima giornata del girone di andata del campionato di Seconda Categoria, girone G, sono addirittura sei le vittorie esterne. Un solo pareggio ed una sola vittoria interna. Quattordici reti complessive, solo tre segnate dalle squadre di casa, ben undici da quelle in trasferta. La sconfitta più brutta e pesante è quella subita dall’Atletico Cascina in casa per 0 – 4 a favore degli ospiti del Corazzano a segno con la doppietta di Covato e le reti di Nencioni e Buhne. Atletico Cascina ultimo cn quattro punti insieme al Sextum Bientina superato di misura in casa dal Castelfranco per 0 – 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
