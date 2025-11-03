Calcio Sassuolo-Genoa 1-2 | decide Ostigard al 93’
Roma, 3 nov. (askanews) – Nella settimana più complessa della sua storia, tra contestazioni, dimissioni e un futuro tutto da riscrivere, il Genoa ritrova finalmente la luce. Al Ferraris, con l’inedita coppia Criscito-Murgita in panchina, i rossoblù superano 2-1 il Sassuolo in una gara nervosa, piena di energia e di simboli. La squadra si presenta con un 3-5-2 pragmatico, Vitinha e Colombo davanti, e un atteggiamento da “o tutto o niente”. Fin dai primi minuti c’è solo il Genoa in campo: pressing feroce, ritmo alto, grinta da battaglia. Le occasioni fioccano? clamorosa la tripla chance divorata dal duo d’attacco? ma il vantaggio arriva comunque al 18?. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
