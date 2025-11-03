Calcio-salute la proposta di Vaia | Apriamo gli stadi a tutti per rilanciare il benessere degli italiani

Roma, 3 novembre 2025 – “Lo sport è salute. Tra le attività sportive il calcio è ancora tuttora quello più attrattivo, più popolare tra tutte le generazioni. Lo abbiamo ben compreso durante la pandemia perché ci sentivamo come orfani di qualcuno o di qualcosa. Con rigore, ma anche con spirito non fondamentalista, insieme ad altri colleghi abbiamo messo in campo delle misure che ci consentirono di far ripartire il calcio e con esso il Paese cominciò a sentirsi più libero e iniziò la rinascita. La mia riflessione sul ‘Corriere dello sport’ di ieri parte da lì: utilizziamo la grande forza di questo sport popolare, apriamo gli stadi e diamo in concreto la possibilità a tutti di poter esercitare attività fisica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it