Calcio Promozione | Mobilieri di nuovo al comando
Pisa 3 novembre 2025 – In Promozione ancora una sconfitta per l’Urbino Taccola. La squadra guidata dal neo-tecnico Giuseppe Argentesi cade in trasferta sul campo del Firenze Ovest e rimane ultima da sola con due punti. Questo il tabellino. Firenze Ovest: Valoriani, Marghi (Marafioti), Fiore (Maio), Ussia, Orsolini, Torrente, Martini, Amerighi (Ermini), Petracci (Banchi), Ridolfi, Leoncini. A disposizione Tognarelli, Nuti, Berti, Campagni. All. Carovani Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Lo., Petri, Castellacci, Bellagamba, Antoni, Langella, Cresci, Chicchiarelli, Cosi, Zaccagnini F.. A disposizione Parente, Romeo, Zaccagnini C. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
? Calcio #Promozione A Presentazione della 9° giornata di andata. In copertina i due tecnici della Tharros #BrunoFromgia e #GianlucaPinna. #direttasportsardegna #calcioregionale Vai su Facebook
CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, RECUPERO 5^ GIORNATA, CORLETO PERTICARA FRENA LA MARCIA TRIONFALE DELL’INVICTA MATERA: 2-2 A CALVELLO - X Vai su X
Calcio. Promozione: sempre Mobilieri - Pisa 29 settembre – In Promozione, nel girone A, Urbino Taccola travolto 5 – 2 sul campo del Cubino. Secondo lanazione.it
Calcio Promozione, Cuoiopelli a caccia di punti. Mobilieri, è derby - Domani, con il ripristino dell’ora solare, le gare inizieranno alle 14,30 nel campionato di Promozione. Da msn.com
Calcio. Promozione: Mobilieri a punteggio pieno - Pisa 22 settembre – In Promozione, nel girone A, pareggio interno dell’Urbino Taccola contro il Forte dei Marmi. Riporta lanazione.it