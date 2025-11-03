CALCIO Promozione | domenica trionfale per le squadre apuane doppietta di bertuccelli e gol da 3 punti di bordin Impresa del Montignoso che cala il poker contro il Cubino Grande vittoria per la San Marco con il Forte dei Marmi
SAN MARCO AVENZA 1 FORTE DEI MARMI 0 SAN MARCO AVENZA: Mariani, Gambogi, Bonuccelli, Lazzini, Granai M., Pieroni, Verona (80’ Vannucci), Bordin, Yassir (73’ Martinelli), Granai L.. A disp. Arrighi, Gassani, Bondielli, Rizzari, Ciampi Cioni, Ballani, Pasquini. All. Putti. FORTE DEI MARMI: Calò, Credendino, Deda (75’ Sapienza), Bigini (65’ Mengali M.), Lossi, Vaira, Tedeschi, Seriani (82’ Papi N.), Mengali F., Papi M. (65’ Imbrenda), Del Soldato (86’ Adami). A disp. Dazzi, Colombi, Alberti, Makhlouf. All. Papi. Arbitro: Calise di Piombino. Marcatori: 55’ Bordin. AVENZA – Sotto il diluvio la San Marco Avenza si è presa tre punti importanti per la classifica al cospetto dell’ambizioso Forte dei Marmi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
