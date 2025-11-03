Calcio Napoli Conte | In testa alla classifica diamo fastidio a molti
Il tecnico del Calcio Napoli alla vigilia del match Champions con l’Eintracht: “Non capisco alcune decisioni, ma resto sereno. Domani partita chiave”. Antonio Conte non si nasconde e rilancia: “Il Napoli dà fastidio. E quando siamo in testa, qualcuno si agita”.Alla vigilia della sfida Champions contro l’Eintracht Francoforte, il tecnico azzurro ha parlato chiaro su . 🔗 Leggi su 2anews.it
