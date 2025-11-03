Calcio Milan-Roma 1-0 Allegri | Vittoria di squadra
Roma, 3 nov. (askanews) – Nella gara a chi si nasconde meglio? Allegri che dice “l’obiettivo è la Champions”, Gasperini che ribatte “allo scudetto non ci penso”? il Milan smette di giocare a nascondino. Dopo Napoli e il quasi colpo a Torino, i rossoneri battono anche la Roma (1-0) e agganciano Inter e giallorossi a un punto dalla vetta. Decide Pavlovic al 39?, dopo un lungo dominio romanista. Nella ripresa, il Diavolo spreca tanto ma chiude grazie a un Maignan tornato “magic”, capace di parare un rigore a Dybala. Il tecnico rossonero riconosce i limiti iniziali: “Primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio, poi ci siamo sistemati meglio e nel secondo tempo abbiamo fatto bene. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
