Calcio il rigore e finisco ko | gli infortuni di De Bruyne e Dybala sono meno straordinari di quanto si possa pensare
Nel giro di otto giorni, la Serie A ci ha regalato due immagini di forte impatto, dopo altrettanti rigori calciati in Napoli-Inter (25 ottobre) e Milan-Roma (2 novembre): i giocatori che si sono presentati sul dischetto, De Bruyne e Dybala, sono usciti a stretto giro di posta per infortunio. Il belga starà fuori fino al 2026, l’argentino potrebbe recuperare dopo la sosta internazionale, quindi a fine novembre. L’unica differenza in queste due vicende è che De Bruyne ha segnato, mentre Dybala si è fatto parare il tiro da un grande Maignan. Con la maglia della Roma la Joya aveva sempre fatto centro dal dischetto: 18 su 18. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
1 - Paulo #Dybala ha sbagliato il suo 1° calcio di rigore tra tutte le competizioni con la #Roma su 19 tentativi; in generale, l’argentino non falliva un tiro dal dischetto in una gara ufficiale con un club dal 30 novembre 2021, con la Juventus contro la Salernitana. - X Vai su X
Su Sky sono tornati sul calcio di rigore assegnato, e poi ritirato col VAR, da parte di Rapuano. Quella di Ranieri, secondo Marco Bucciantini, è una simulazione da parte del difensore viola. Voi che ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina ko anche col Lecce ma è furiosa per un rigore revocato col Var: Pioli a rischio esonero - Altra sconfitta per i viola, che protestano nel finale per un penalty. Si legge su tuttosport.com
Milan-Roma, Dybala come De Bruyne: tira il rigore e va ko. Ma la Joya si lascia ipnotizzare da Maignan - Dybala come De Bruyne: si fa male dopo aver calciato (e sbagliato) un rigore nel finale di Milan- sport.virgilio.it scrive
Champions League: l’Inter sorride, il Napoli finisce ko - Gilloise, mentre i partenopei ne prendono 6 dal Psv dopo essere passati in vantaggio ... Da unionesarda.it