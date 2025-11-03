Nel giro di otto giorni, la Serie A ci ha regalato due immagini di forte impatto, dopo altrettanti rigori calciati in Napoli-Inter (25 ottobre) e Milan-Roma (2 novembre): i giocatori che si sono presentati sul dischetto, De Bruyne e Dybala, sono usciti a stretto giro di posta per infortunio. Il belga starà fuori fino al 2026, l’argentino potrebbe recuperare dopo la sosta internazionale, quindi a fine novembre. L’unica differenza in queste due vicende è che De Bruyne ha segnato, mentre Dybala si è fatto parare il tiro da un grande Maignan. Con la maglia della Roma la Joya aveva sempre fatto centro dal dischetto: 18 su 18. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Calcio il rigore e finisco ko: gli infortuni di De Bruyne e Dybala sono meno straordinari di quanto si possa pensare