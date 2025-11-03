Calcio femminile le migliori italiane della quarta giornata di Serie A Cambiaghi super ottima Renzotti
Va in archivio la quarta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Un turno particolarmente importante che ha segnato la grande continuità della Roma, unica del lotto a viaggiare a punteggio pieno dopo il successo nel big match contro l’Inter, ed il passo falso della Lazio che ha perso contro il Milan lasciando il secondo posto al gruppetto composto da Napoli, Juventus e Fiorentina. Ma quali sono state le giocatrici italiane a distinguersi di più? Scopriamolo avvalendoci anche dell’ausilio delle statistiche offerte da OPTA per la FIGC. CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA QUARTA GIORNATA DI SERIE A 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
