Calcio Eccellenza Toscana Il Mazzola festeggia all’ultimo respiro Corsi fa piangere la Lastrigiana

Sport.quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MAZZOLA 1 LASTRIGIANA 0 MAZZOLA: Chiarugi, Pagliai (73’ De Filippo), Bruni (60’ Scardigli), Campatelli, Saitta (46’ Turillazzi), Bonechi, Zanaj (60’ Gianassi), Camilli, Corsi, Discepolo, Rocchetti. Panchina: Ciupi, Puppato, Reka, Barducci, Capezzuoli. Allenatore Ghizzani. LASTRIGIANA: Marziano, Guasti, Gonfiantini, Zefi, Falciani (33’ Romei), Massaro (90’ Pezzano), Becagli, Innocenti (90’ Mandolini), Bianchi (70’ Baldini), Campagna, Sarti. Panchina: Chiarello, Pierattini, El Youssefi, Diarra. Allenatore Guasti. Arbitro Marongiu di Livorno (Cerino-De Fazio). Rete: 89’ Corsi. Note – Ammoniti: Zanaj, Sarti, Guasti, Baldini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

