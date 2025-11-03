Calcio Eccellenza Toscana Il Mazzola festeggia all’ultimo respiro Corsi fa piangere la Lastrigiana
MAZZOLA 1 LASTRIGIANA 0 MAZZOLA: Chiarugi, Pagliai (73’ De Filippo), Bruni (60’ Scardigli), Campatelli, Saitta (46’ Turillazzi), Bonechi, Zanaj (60’ Gianassi), Camilli, Corsi, Discepolo, Rocchetti. Panchina: Ciupi, Puppato, Reka, Barducci, Capezzuoli. Allenatore Ghizzani. LASTRIGIANA: Marziano, Guasti, Gonfiantini, Zefi, Falciani (33’ Romei), Massaro (90’ Pezzano), Becagli, Innocenti (90’ Mandolini), Bianchi (70’ Baldini), Campagna, Sarti. Panchina: Chiarello, Pierattini, El Youssefi, Diarra. Allenatore Guasti. Arbitro Marongiu di Livorno (Cerino-De Fazio). Rete: 89’ Corsi. Note – Ammoniti: Zanaj, Sarti, Guasti, Baldini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
CALCIO POLESANO, TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI https://www.polesine24.it/cronaca/2025/11/03/news/union-vis-e-bocar-juniors-volano-in-vetta-381468/ #rovigo #calcio #eccellenza #promozione #PrimaCategoria #SecondaCate - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza Toscana. Mazzola, Ghizzani:: "Ho visto l’impegno dei ragazzi»» - Per come si era messa la partita, il Mazzola si tiene stretto il punticino guadagnato sul campo del Grassina. Come scrive msn.com
Calcio, Eccellenza: il Mazzola vince contro la Lastrigiana 1-0 - MAZZOLA: Chiarugi, Pagliai (73' De Filippo), Bruni (60' Scardigli), Campatelli, Saitta (46' Turillazzi), Bonechi, Zanaj (60' Gianassi), Camilli, Corsi, Discepolo, Rocchet ... Lo riporta radiosienatv.it
Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola contro la Lastrigiana dell’ex Cruciani. Ghizzani: "Idee chiare» - Torna in campo il Mazzola, reduce dal difficile pareggio sul campo del Grassina e alla nuova ricerca dei tre punti. Segnala msn.com