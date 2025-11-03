Calcio Eccellenza | San Giuliano settimana da incorniciare

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa 3 novembre 2025 – In Eccellenza, dopo la sconfitta di mercoledì nel turno infrasettimanale contro il Real Forte Querceta, ne arriva un’altra per il Fratres Perignano sul campo dei grossetani del Belvedere, anche questa sfortunata, di misura per 1 – 0 in cassata nel finale. La squadra di mister Fanani scivola suo malgrado al settimo posto. Questo il tabellino della sfida. Belvedere calcio: Pini, Veronesi, Del Conte, Cretella, Fregoli, Blanchard, Consonni, Faenzi, Tantone, Colledan, Carlotti. A disp.: Ginanneschi, Bergamaschi, Cret, Rosi, D Angelo, Artino, Capoduri, Cozzolino, Pecchia. All. Giallini Fratres Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Remedi L. 🔗 Leggi su Lanazione.it

