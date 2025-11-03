Calcio d finisce 1-1 L’Imolese di Potepan non va oltre al pari contro Sant’Angelo

IMOLESE 1 SANTANGELO 1 IMOLESE: Salgado; Elefante, Bellucci, Ricci, Riccardi, Barnabà; Lisi, Manzoni, Manes, Mattiolo, Rizzi. All. Potepan. SANT’ANGELO: Cattaneo, Gritti, Diop, Di Bitonto, Bernardini, Confalonieri, Strechie, Grandinetti, Dalcerri, Mariani, Bramante. All. Gatti. Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata. Reti: 43’pt Mariani, 4’st Mattiolo. Non si sblocca ancora del tutto l’Imolese al Galli: col Sant’Angelo finisce 1-1 e l’assalto ai playoff dei rossoblù viene rimandato. Match pimpante e divertente, che porta un punto da una parte e uno dall’altra, e che fa avanzare a braccetto sia i ragazzi di Potepan, sia i lodigiani di Gatti, entrambi ora a quota 14 punti, in compagnia di Rovato Veronese e Sangiuliano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

