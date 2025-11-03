Calcio d finisce 1-1 L’Imolese di Potepan non va oltre al pari contro Sant’Angelo
IMOLESE 1 SANT’ANGELO 1 IMOLESE: Salgado; Elefante, Bellucci, Ricci, Riccardi, Barnabà; Lisi, Manzoni, Manes, Mattiolo, Rizzi. All. Potepan. SANT’ANGELO: Cattaneo, Gritti, Diop, Di Bitonto, Bernardini, Confalonieri, Strechie, Grandinetti, Dalcerri, Mariani, Bramante. All. Gatti. Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata. Reti: 43’pt Mariani, 4’st Mattiolo. Non si sblocca ancora del tutto l’Imolese al Galli: col Sant’Angelo finisce 1-1 e l’assalto ai playoff dei rossoblù viene rimandato. Match pimpante e divertente, che porta un punto da una parte e uno dall’altra, e che fa avanzare a braccetto sia i ragazzi di Potepan, sia i lodigiani di Gatti, entrambi ora a quota 14 punti, in compagnia di Rovato Veronese e Sangiuliano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio. Serie A. Toro, che rimonta all'Olimpico. Col Pisa finisce 2-2. I granata dopo essere andati sotto per due a zero, riprendono la partita nei minuti finali del primo tempo. Espulso Baroni, salterà il derby. Vai al link https://www.rainews.it/tgr/piemonte/arti - facebook.com Vai su Facebook
La società di calcio #JuveStabia finisce in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata. "Un caso scuola in un quadro allarmante", per il procuratore nazionale antimafia #Melillo - X Vai su X
Calcio Atalanta-Milan finisce 1-1 - Milan, anticipo di lusso della 9a giornata della Serie A, si è chiuso senza vincitori né vinti. Si legge su bluewin.ch
Campobasso-Rimini finisce 1-1 - I rossoblù vanno in svantaggio nel primo tempo e riescono poi a impattare il risultato con Cristallo nella seconda frazione ... Riporta rainews.it
Pescara calcio: terzo pareggio consecutivo, con l’Avellino finisce 1-1 - Subito uno spavento, cross di Milani, la difesa si eclissa, Missori anticipa tutti e timbra una clamorosa traversa. Secondo rete8.it