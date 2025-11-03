Calcio a 5 la nazionale italiana sfida la Spagna a Campo Ligure

Genovatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale italiana di calcio a 5 sarà di scena a Campo Ligure per una super sfida alla Spagna programmata per martedì 11 novembre 2025, con calcio d'inizio alle ore 20 e diretta su Vivo Azzurro TV). Sono 37 i precedenti, l'Italia non vince da 20 anniTra Azzurri e Furie Rosse è il 37esimo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

