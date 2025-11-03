Calabria quella punta d’Europa più sociale e inclusiva

La Regione definisce la sua posizione strategica con il Programma Regionale, allineandosi agli obiettivi europei per crescita, istruzione e inclusione Se la geografia ha disegnato la Calabria come la punta di uno stivale, c’è una visione di respiro europeo che ne riconsidera posizione e territorio in chiave strategica, per farne la sua “punta d’Europa ”. È per questo che nel Programma Regionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Calabria, quella punta d’Europa più sociale e inclusiva

Leggi anche questi approfondimenti

Al via la campagna antinfluenzale: la Calabria punta a rafforzare la copertura vaccinale: È ufficialmente iniziata in Italia la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con le prime somministrazioni partite in diverse regioni e con la Calabria pronta a seguire l’es - facebook.com Vai su Facebook

Calabria, quella punta d’Europa più sociale e inclusiva - La Regione definisce la sua posizione strategica con il Programma Regionale, allineandosi agli obiettivi europei per crescita, istruzione e inclusione ... Lo riporta corrieredellacalabria.it

Occhiuto-Tridico, urne aperte: si punta al bis in Calabria. Rush finale per i candidati - Nel centrodestra desta più preoccupazione la scelta dei candidati da far correre in Puglia, Campania e Veneto che il risultato in Calabria. Segnala iltempo.it

Elezioni in Toscana, il campo largo punta sul bis di Giani dopo le sconfitte nelle Marche e Calabria - La sfida è tra il presidente uscente di centrosinistra Eugenio Giani (Pd) in di cerca la riconferma (sostenuto da Pd, M5S, Avs e Casa riformista, quarta gamba del campo largo, senza Azione) e il ... Scrive ilsole24ore.com