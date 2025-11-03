AGI - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato il decreto con il quale vengono nominati i nuovi assessori ed assegnate le relative deleghe. Filippo Mancuso (Lega) sarà vice presidente della Giunta con competenze di indirizzo politico in materia di lavori pubblici, urbanistica, difesa del suolo e politiche della casa; Giovanni Calabrese (FdI), sarà assessore con competenze di indirizzo politico in materia di sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro, turismo, fiere nazionali e internazionali nelle materie allo stesso delegate; Gianluca Gallo (FI), è assessore con competenze di indirizzo politico in materia di agricoltura e relative attività di promozione, incluse le fiere nazionali e internazionali in materia, risorse agroalimentari, forestazione, aree interne, minoranze linguistiche e trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Calabria, Occhiuto sceglie i nuovi assessori Chi sono