Calabria Occhiuto sceglie i nuovi assessori Chi sono
AGI - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato il decreto con il quale vengono nominati i nuovi assessori ed assegnate le relative deleghe. Filippo Mancuso (Lega) sarà vice presidente della Giunta con competenze di indirizzo politico in materia di lavori pubblici, urbanistica, difesa del suolo e politiche della casa; Giovanni Calabrese (FdI), sarà assessore con competenze di indirizzo politico in materia di sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro, turismo, fiere nazionali e internazionali nelle materie allo stesso delegate; Gianluca Gallo (FI), è assessore con competenze di indirizzo politico in materia di agricoltura e relative attività di promozione, incluse le fiere nazionali e internazionali in materia, risorse agroalimentari, forestazione, aree interne, minoranze linguistiche e trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ore decisive per la formazione del nuovo esecutivo regionale.... #calabria #occhiuto - facebook.com Vai su Facebook
? Regionali #Calabria — Vantaggio di #Occhiuto per provincia Reggio Calabria: +32,0 Crotone: +31,1 Catanzaro: +11,7 Vibo Valentia: +4,8 Cosenza: +4,5 @ultimora_pol - X Vai su X
Calabria, Occhiuto è nuovamente commissario alla sanità - Roberto Occhiuto confermato commissario: la Calabria si prepara a uscire dal commissariamento sanitario dopo oltre 15 anni, verso una nuova governance regionale ... Scrive ilmetropolitano.it
Sanità Calabria, Occhiuto nominato nuovamente commissario - Occhiuto ha ricevuto l'incarico da Palazzo Chigi: "Il percorso per l’uscita della Calabria dal commissariamento della sanità prosegue" ... Secondo ilcrotonese.it
Calabria. Il Presidente Occhiuto nuovamente nominato Commissario alla Sanità - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha deliberato la nomina del dottor Roberto Occhiuto, Presidente pro tempore della Regione Calabri ... Riporta quotidianosanita.it