La Regione Calabria ha investito nove milioni di euro per introdurre 43 psicologi gratuiti in 285 scuole secondarie di primo e secondo grado e che dovranno coprire più di 3mila classi. Un incremento dei professionisti a disposizione degli studenti, ma che continua a essere insufficiente per coprire l’assistenza di tutti i giovani. Senza dimenticare che l’Italia è l’unico Paese Ue che ancora non ha la figura dello psicologo scolastico obbligatoria. Il progetto, realizzato insieme all’Ordine degli psicologi, è stato presentato alla Cittadella regionale. La proposta, finanziata per tre anni ma che si intende rendere strutturale, sarà attuata con la creazione di appositi sportelli di ascolto rivolti non solo agli studenti, ma anche al corpo docente ed alle famiglie, per un’iniziativa resa possibile sfruttando le risorse del Fondo Sociale Europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Calabria, la Regione finanzia 43 psicologi per 285 istituti: “Saranno impegnati anche fuori dall’orario scolastico”