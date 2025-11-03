Cairo raddoppia! Il presidente del Torino pronto a questo gesto per caricare i suoi giocatori verso il derby con la Juventus

Cairo suona la carica in casa Torino: pronto a questo doppio gesto simbolico per motivare i suoi giocatori verso il derby con la Juventus. L’attesa cresce in città: Torino Juve si avvicina. Il calcio d’inizio della stracittadina è fissato per sabato alle ore 18:00, e l’ambiente granata inizia a scaldarsi, cercando di trasformare la delusione per l’ultimo pareggio in carica agonistica. In una settimana così delicata, la società fa quadrato attorno alla squadra. È confermata, infatti, la presenza del patron del Torino, Urbano Cairo. L’imprenditore alessandrino non farà mancare il suo supporto e, come d’abitudine, si recherà al Filadelfia per caricare la squadra il giorno prima del match, ovvero venerdì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cairo raddoppia! Il presidente del Torino pronto a questo gesto per caricare i suoi giocatori verso il derby con la Juventus

