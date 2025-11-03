Cairo | Mi è piaciuta molto la reazione del Toro Meno quel rigorino dato al Pisa
Il presidente granata: "Come ha sottolineato l'ex arbitro Calvarese, quel penalty non era da concedere. E' almeno il secondo, se non il terzo, contro di noi. Ora testa al derby". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ieri ho vissuto un momento di grande commozione. Con Agnese ho avuto l’onore di partecipare all’inaugurazione del Grande Museo Egizio al Cairo. Difficile esprimere a parole o con le immagini le emozioni provate. Per me la cultura è l’anima di una nazione - facebook.com Vai su Facebook
Torino, Cairo:| 'Credo molto in questo team' - Durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento "Derby SLAncio di Vita" ha parlato anche il Presidente del Torino FC, Urbano Cairo: < Per quanto riguarda quest'anno sportivo è bene non fare ... calciomercato.com scrive