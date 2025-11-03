Tempo di lettura: < 1 minuto Si registra un cauto ottimismo sulle condizioni del ragazzo di 15 anni caduto dal terzo piano di un’abitazione a Torelli di Mercogliano nella notte di Halloween. Il giovane, originario di Ospedaletto d’Alpinolo, è tuttora ricoverato all’ospedale “Moscati” di Avellino in prognosi riservata, ma i medici valutano un possibile trasferimento dalla terapia intensiva a un reparto di degenza ordinaria nei prossimi giorni. Il 15enne era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza a causa di gravi lesioni a un rene riportate nella caduta. Nelle ultime ore è stato estubato, e le sue condizioni cliniche fanno sperare in un graduale miglioramento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caduta dal terzo piano: condizioni in miglioramento per il 15enne