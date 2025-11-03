Ravenna, 3 novembre 2025 – Non è in pericolo di vita l'uomo classe 1998, di nazionalità straniera, che domenica sera è caduto sui binari della stazione di Ravenna mentre stava transitando un treno. Stando a una prima ricostruzione della Polfer e della Polizia di Stato, corroborata dalle immagini delle telecamere della stazione, non si sarebbe trattato di un gesto volontario, ossia l'uomo non avrebbe tentato di suicidarsi. Ettore Pausini morto investito a Bologna: trovata l’auto del pirata della strada L'ipotesi più probabile è che fosse sotto l'effetto di qualche sostanza stupefaciente e che abbia inavvertitamente urtato il convoglio al momento del suo passaggio (il treno viaggiava in direzione Rimini; l'episodio è avvenuto alle 22 circa). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cade sui binari mentre arriva il treno: è grave