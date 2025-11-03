Cade giù la sera di Halloween | migliorano le condizioni del 15enne

Avellinotoday.it | 3 nov 2025

Sono in miglioramento le condizioni del quindicenne precipitato dal terzo piano di un’abitazione a Torelli di Mercogliano nella notte di Halloween.Il ragazzo, originario di Ospedaletto d’Alpinolo, resta ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale “Moscati” di Avellino, ma i medici valutano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

