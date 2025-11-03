Cade e precipita nelle acque del fiume | squadre di soccorritori in azione

A mezzogiorno di oggi, lunedì 3 novembre, un uomo che si trovava nei pressi del ponte della Gilf, a Merano, è caduto nelle acque del fiume Passirio. Ancora non si conoscono le cause né i dettagli di quanto accaduto.L’allarme alla Centrale Unica di Emergenza 112 è scattato attorno a mezzogiorno e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

SOPRALLUOGO NEL CANTIERE, GEOMETRA CADE E MUORE: È PRECIPITATO DA UN'ALTEZZA DI SETTE METRI È caduto dall'impalcatura di un cantiere aperto nell'area di un distributore di carburante a San Vitaliano, un volo di 7 metri che no - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a Torino: neonato di tre mesi precipita nel fiume, passeggino fuori controllo - A Torino, un neonato di tre mesi precipita nel fiume Dora Riparia dopo che il passeggino è sfuggito alla nonna. Si legge su notizie.it

Anziana cade nel fiume, i carabinieri la mettono in sicurezza - Alle prime luci dell’alba a Cabras due carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Oristano sono intervenuti dopo una segnalazione di un cittadino in via Satta dove una donna era ... Lo riporta rainews.it

Torino, il passeggino sfugge alla nonna: bimbo di tre mesi precipita per tre metri e cade nel fiume Dora Riparia, è grave - Un bambino di tre mesi è rimasto gravemente ferito ieri dopo essere caduto con il passeggino nel fiume Dora Riparia, all'altezza di lungo Dora Firenze, di fronte al Campus ... Si legge su corriereadriatico.it