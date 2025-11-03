Caccia al pirata della strada che ha ucciso Ettori Pausini | si cerca una Opel Corsa

Da quasi 24 ore si cerca il pirata della strada che ha travolto e ucciso un 78enne che era in bicicletta. Ettore Pausini, zio della cantante Laura, è morto sul colpo. “La Polizia Locale sta mettendo il massimo impegno per individuare la persona al volante dell’auto” assicura il sindaco di Bologna Matteo Lepore. “Esprimo la mia vicinanza e cordoglio alla famiglia di Ettore Pausini – dice Lepore – un fatto grave che colpisce la nostra comunità”. L’auto pirata sarebbe una Opel Astra di vecchio modello, che sarebbe stata vista fuggire a forte velocità in direzione San Lazzaro di Savena. È tutto successo poco prima delle 13. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caccia al pirata della strada che ha ucciso Ettori Pausini: si cerca una Opel Corsa

