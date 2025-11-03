Butta due chili di hashish dall’auto Inseguito e arrestato un 22enne
Un’auto ferma vicino a una casa abbandonata, i carabinieri si avvicinano per un controllo ma il conducente scappa a tutta velocità. Inseguito dalla pattuglia, viene bloccato poco dopo, non prima di aver lanciato dal finestrino un involucro: conteneva oltre due chili di hashish e 75 grammi di cocaina. Così sabato pomeriggio a Corridonia è finito in manette Kewin Pieczykolano, 22enne residente a Rosora, in provincia di Ancona. Durante un servizio di pattugliamento del territorio, i carabinieri hanno notato un’auto in sosta nelle vicinanze di una casa colonica disabitata, si sono insospettiti e hanno deciso di fare un controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
