Bus elettrici Eav presenta i primi mezzi della nuova flotta
Questa mattina, nel deposito di via Galileo Ferraris, Eav ha presentato i primi quattro bus elettrici destinati al servizio urbano di Napoli. I nuovi mezzi si aggiungono ai cinque già entrati in funzione lo scorso 28 ottobre a Ischia e anticipano l'arrivo di altri due autobus a Sorrento nei.
