Bus elettrici Eav presenta i primi mezzi della nuova flotta

Napolitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nel deposito di via Galileo Ferraris, Eav ha presentato i primi quattro bus elettrici destinati al servizio urbano di Napoli. I nuovi mezzi si aggiungono ai cinque già entrati in funzione lo scorso 28 ottobre a Ischia e anticipano l’arrivo di altri due autobus a Sorrento nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

bus elettrici eav presentaNapoli, Eav presenta i primi bus elettrici in servizio in città - Questa mattina presso il deposito bus di Via Galileo Ferraris, EAV ha presentato i primi quattro bus elettrici che entrano in servizio a Napoli. Scrive msn.com

bus elettrici eav presentaDe Luca presenta ad Ischia i nuovi bus elettrici di EAV - ?L’Unione Sindacale di Base (USB) esprime grande soddisfazione ed entusiasmo per l’arrivo della nuova flotta di autobus a trazione elettrica sull’isola d’Ischia. Secondo ilgolfo24.it

bus elettrici eav presentaDe Luca al deposito Eav di Ischia,in pista 5 nuovi bus elettrici - Novità nel campo dei trasporti urbani a Ischia dove stamattina, al deposito autobus di Eav di via Mazzell ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bus Elettrici Eav Presenta