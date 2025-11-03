Burioni la decisione che spiazza tutti | Voglio rovinarvi il fegato!

Il professor Roberto Burioni, immunologo tra i più noti e seguiti in Italia, ha annunciato un cambiamento radicale nella sua attività di divulgazione scientifica. Ospite a Che Tempo Che Fa sul Nove, Burioni ha raccontato la sua decisione di dire addio ai grandi social network per trasferirsi sulla piattaforma a pagamento Substack, dove continuerà a pubblicare contenuti scientifici in modo più mirato e approfondito. Leggi anche: “Insulti e minacce dai novax”: Burioni, arriva la drastica decisione. Addio per sempre Leggi anche: “Dillo a Camilla Canepa!”. Mario Giordano infuriato con Burioni: accuse gravissime Leggi anche: “Non mi parli così!”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Burioni, la decisione che spiazza tutti: “Voglio rovinarvi il fegato!”

