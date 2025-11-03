Buoni scuola comunali per l' infanzia paritaria privata via alle domande
Firenze, 3 novembre 2025 - Tornano i buoni scuola erogati dall’amministrazione comunale per le famiglie con bambine e bambini iscritti per l’anno scolastico 202526 nelle scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) con sede nel Comune di Firenze. Le domande potranno essere presentate on-line, attraverso la rete civica del Comune dalle 11 di martedì 4 novembre alle 11 di lunedì 17 novembre autenticandosi con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi, come la tessera sanitaria con microchip abilitata alla funzione e con lettore digitale, oltre che con la Carta d’Identità Elettronica (Cie), anche in questo caso con l’ausilio del lettore di smart card (o con il cellulare, con la funzione nfc attivata). 🔗 Leggi su Lanazione.it
