Buon Viaggio Marie | il trailer del film dal 20 novembre al cinema

È disponibile il trailer in italiano di BUON VIAGGIO, MARIE, esordio alla regia di un lungometraggio dell’attrice Enya Baroux, che uscirà nelle sale italiane il 20 novembre 2025. Commedia familiare on the road, il film intavola una importante riflessione sulla vita, all’interno di un discorso sempre più attuale e necessario. Buon viaggio, Marie sarà distribuito in Italia da Movies Inspired. Titolo originale: On Ira. Regia: Enya Baroux. Con: Hélène Vincent, Pierre Lottin, David Ayala. Nazione: Francia. Durata: 97 min. Uscita: 20 novembre 2025. 🔗 Leggi su Cinefilos.it