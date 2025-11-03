Buon compleanno Colazione con Radio Alta con una grande festa a Daste

Per i 18 anni dell’amata trasmissione radiofonica è in programma il 6 novembre al Daste Bistrò una serata con protagonisti Teo Mangione e gli ascoltatori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Buon compleanno «Colazione con Radio Alta» con una grande festa a Daste

Argomenti simili trattati di recente

RTL 102.5. . Buon compleanno Fred De Palma #buoncompleanno #rtl1025 #FredDePalma Vai su Facebook

Buon compleanno «Colazione con Radio Alta» con una grande festa a Daste - Ogni mattina, da lunedì a venerdì, alle 7 scatta l’appuntamento in diretta con l’informazione, le notizie sul traffico in ... Come scrive ecodibergamo.it

Colazione con Radio Alta» compie 18 anni: una ricetta sempre nuova e autentica - Mangione: «La radio è arte, imprevedibilità e creatività». ecodibergamo.it scrive

“Colazione con Radio Alta” compie 18 anni: una festa per celebrare il programma condotto da Teo Mangione - “Colazione con Radio Alta”, lo storico programma del mattino condotto da Teo Mangione, raggiunge un traguardo importante: la maggior ... Si legge su fm-world.it