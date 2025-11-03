Bundesliga | Bayern e Lipsia vincono i loro scontri diretti e scavano il solco in vetta
Monaco di Baviera 3 novembre 2025 – Cambiano le partite, passano le giornate, ma nessuno sembra aver trovato un antidoto al Bayern Monaco. I bavaresi stanno tenendo sotto scacco il campionato con un attacco debordante e una difesa impenetrabile. Il teorema dei giganti della Baviera si è confermato anche nel big match dell'Allianz Arena contro il Bayer Leverkusen. Aspirine abbattute nel primo tempo anche senza Kane per una squadra fin qui capace solo di vincere in gare ufficiali. Vincono anche Lipsia e Dortmund nel tentativo di restare a contatto alle loro spalle. In particolar modo è prezioso il successo della squadra targata Red Bull, perché il ko dello Stoccarda traccia un primo solco tra le prime tre e tutte le altre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
