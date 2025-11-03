Bulega e il debutto in Ducati MotoGP | stimolo o problema per Bagnaia?

L'ex promessa potrà finalmente correre in MotoGP nelle ultime due gare del Mondiale, al posto di Marquez. Da valutare se Pecco, chiamato a riscattare la sua peggior stagione, potrà trarne forza o avere ulteriori difficoltà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bulega e il debutto in Ducati MotoGP: stimolo o problema per Bagnaia?

Ducati rompe il silenzio e fa una scelta che segna un nuovo capitolo in MotoGP. Sarà Nicolò Bulega a prendere il posto di Marc Marquez nelle ultime due gare della stagione. Dopo il test di Jerez, Gigi Dall'Igna non ha avuto dubbiù Un debutto che profuma di f

#MotoGP | Bulega: mezza giornata di test a Jerez per guadagnarsi il debutto a Portimao

MotoGP, Bulega prova la Ducati GP25 nei test di Jerez: "Avverato parte del mio sogno" - Quest'oggi, giovedì 30 ottobre, l'italiano è salito per la prima volta su una MotoGP, testando a Jerez la Ducati GP25 in vista di una possibile sost ...

MotoGP 2025. Test di Jerez positivo! Nicolò Bulega correrà a Portimao e Valencia - Oggi si è avverato parte del mio sogno ha detto il pilota dopo la sua prima volta su una MotoGP.

Il vero rock? "November rain" di Nicolò Bulega: in MotoGP prima di Toprak, al posto di Marc Marquez, vicino all'amico Pecco e sulla Ducati campione del mondo - Due gare a novembre a Portimao e Valencia per chiudere un'altra stagione incredibile e cominciare a capire come si vive dentro un sogno che era solo rimandato.