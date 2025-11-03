Bulega e il debutto in Ducati MotoGP | stimolo o problema per Bagnaia?

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex promessa potrà finalmente correre in MotoGP nelle ultime due gare del Mondiale, al posto di Marquez. Da valutare se Pecco, chiamato a riscattare la sua peggior stagione, potrà trarne forza o avere ulteriori difficoltà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bulega e il debutto in ducati motogp stimolo o problema per bagnaia

© Gazzetta.it - Bulega e il debutto in Ducati MotoGP: stimolo o problema per Bagnaia?

Leggi anche questi approfondimenti

bulega debutto ducati motogpMotoGP, Bulega prova la Ducati GP25 nei test di Jerez: "Avverato parte del mio sogno" - Quest'oggi, giovedì 30 ottobre, l'italiano è salito per la prima volta su una MotoGP, testando a Jerez la Ducati GP25 in vista di una possibile sost ... Come scrive sport.sky.it

bulega debutto ducati motogpMotoGP 2025. Test di Jerez positivo! Nicolò Bulega correrà a Portimao e Valencia - Oggi si è avverato parte del mio sogno ha detto il pilota dopo la sua prima volta su una MotoGP. Segnala moto.it

bulega debutto ducati motogpIl vero rock? “November rain” di Nicolò Bulega: in MotoGP prima di Toprak, al posto di Marc Marquez, vicino all’amico Pecco e sulla Ducati campione del mondo - Due gare a novembre a Portimao e Valencia per chiudere un’altra stagione incredibile e cominciare a capire come si vive dentro un sogno che era solo rimandato. Scrive mowmag.com

Cerca Video su questo argomento: Bulega Debutto Ducati Motogp