Bugatti Campogalliano un rave party devasta la Fabbrica Blu | parte la petizione per salvarla

La storica fabbrica Bugatti di Campogalliano è stata occupata abusivamente per un rave party dopo tre anni di abbandono. L'associazione culturale Bugatti Automobili Campogalliano lancia un appello: "Salviamola". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bugatti Campogalliano, un rave party devasta la Fabbrica Blu: parte la petizione per salvarla

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tre anni dopo il mega-rave che portò al primo decreto del governo Meloni, un nuovo party non autorizzato con circa 5mila partecipanti ha occupato nella notte l’ex stabilimento Bugatti di Campogalliano - facebook.com Vai su Facebook

#Video - #Raveparty a #Modena: #musica e tende all'ex #Bugatti di #Campogalliano - X Vai su X

Rave party abusivo all’ex Bugatti: scontri per evitare i controlli. Polizia speronata, poi i lacrimogeni e gli arresti - Modena, lento deflusso interrotto più volte: un camper ha tentato di forzare il blocco rischiando di investire gli agenti. Lo riporta msn.com

Rave party abusivo, in 5mila all’ex Bugatti di Campogalliano, traffico bloccato, 300 identificati - Il declino della Fabbrica Blu, simbolo negli anni ‘90 della Motor valle ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Rave nel Modenese, scontri tra partecipanti e polizia. Lancio di sassi e bottiglie, tre mezzi cercano di sfondare il blocco - Si è concluso con disordini e scontri con la polizia il rave party organizzato presso l'ex fabbrica della Bugatti a Campogalliano (Modena). Scrive affaritaliani.it