Buffon sull’esonero di Spalletti | Colpa del calendario gli interisti erano reduci da cinque sveglie
Inter News 24 Le parole di Gianlugi Buffon, ex calciatore della Juve, sull’esonero di Luciano Spalletti con l’Italia. Tutti i dettagli in merito. La storia tra Luciano Spalletti e l’ Italia è giunta al capolinea negli scorsi mesi, e secondo Gianluigi Buffon, la causa principale di questa separazione è da ricercare nel calendario fitto e nelle difficoltà logistiche che hanno complicato il lavoro del tecnico. Buffon, intervenuto recentemente su questo tema a Viva el Futbol, ha analizzato la situazione con rammarico, sottolineando come il carico di impegni abbia reso insostenibile l’inizio della sua avventura con la Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
