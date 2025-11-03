Inter News 24 Le parole di Gianlugi Buffon, ex calciatore della Juve, sul suo rapporto con Antonio Cassano in Nazionale. Tutti i dettagli in merito. A Viva el Futbol, l’ex portiere Gianlugi Buffon, attualmente Capo Delegazione della Nazionale Italiana, ha dedicato parole importanti a Antonio Cassano. Durante la trasmissione, Buffon ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della carriera dell’ex attaccante, sottolineando la sua grande qualità tecnica ma anche i suoi caratteri contrastanti che lo hanno spesso reso una figura discussa nel calcio italiano. Il commento di Buffon ha offerto uno spunto di riflessione sulle personalità complesse e sui talenti spesso incompresi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Buffon: «Cassano a volte è stato irrispettoso, vi spiego»