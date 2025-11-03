Buffon | Cassano a volte è stato irrispettoso vi spiego
Inter News 24 Le parole di Gianlugi Buffon, ex calciatore della Juve, sul suo rapporto con Antonio Cassano in Nazionale. Tutti i dettagli in merito. A Viva el Futbol, l’ex portiere Gianlugi Buffon, attualmente Capo Delegazione della Nazionale Italiana, ha dedicato parole importanti a Antonio Cassano. Durante la trasmissione, Buffon ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della carriera dell’ex attaccante, sottolineando la sua grande qualità tecnica ma anche i suoi caratteri contrastanti che lo hanno spesso reso una figura discussa nel calcio italiano. Il commento di Buffon ha offerto uno spunto di riflessione sulle personalità complesse e sui talenti spesso incompresi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
2009/10 was #SerieA's swan song. Inter's Triplete under Mourinho. #Milan w/ Pirlo, Ronaldinho, Seedorf & Beckham. #Juve w/ Buffon, Cannavaro, Del Piero & Trezeguet. Toni, Totti & De Rossi at #asroma. Many top players: Zarate, #Lazio, Cassano, #Samp, et - X Vai su X
Antonio #Cassano si è detto per l’ennesima volta da solo che è stato un FENOMENO. I fatti dicono però che non è nemmeno nei primi 5 in tutti i club dove ha giocato. Forse solo in quelli del Bari ma non di certo per rendimento. Roma: Totti - Falcao/Bruno Cont - facebook.com Vai su Facebook
Buffon, il figlio Louis protagonista con il Pisa: gol in amichevole - Il calcio, a volte, sembra muoversi in cerchi perfetti, tracciando traiettorie che uniscono passato e presente in un’unica, emozionante narrazione. Secondo tuttosport.com