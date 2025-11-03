Bufera in Francia per il gesto razzista di Donnum durante una lite con Ebonog Ciò che si è lasciato passare è gravissimo

Aron Donnum – difensore norvegese del Tolosa – è al centro di un caso ormai diventato nazionale in Francia. Il calciatore è stato protagonista di un gesto razzista nei confronti di Simon Ebonog, calciatore del Le Havre, avversario del Tolosa. Dopo una discussione nel finale di gara, infatti, il norvegese ha mimato con la mano al naso il classico gesto che si fa quando si avverte un cattivo odore. Un gesto offensivo e discriminante nei confronti di Ebonog, calciatore camerunese con cittadinanza francese. A far discutere sono state soprattutto le parole di Donnum in zona mista nel post gara: "È assurdo dire una cosa del genere.

