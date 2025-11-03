Bufera in Francia per il gesto razzista di Donnum durante una lite con Ebonog Ciò che si è lasciato passare è gravissimo
Aron Donnum – difensore norvegese del Tolosa – è al centro di un caso ormai diventato nazionale in Francia. Il calciatore è stato protagonista di un gesto razzista nei confronti di Simon Ebonog, calciatore del Le Havre, avversario del Tolosa. Dopo una discussione nel finale di gara, infatti, il norvegese ha mimato con la mano al naso il classico gesto che si fa quando si avverte un cattivo odore. Un gesto offensivo e discriminante nei confronti di Ebonog, calciatore camerunese con cittadinanza francese. A far discutere sono state soprattutto le parole di Donnum in zona mista nel post gara: “È assurdo dire una cosa del genere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leggo. . Bufera su #Shein in #Francia, dove l'autorità anti-frode Dgccrf ha segnalato il gigante dell'e-commerce asiatico per la vendita di quelle definite come «bambole e**tiche dall'aspetto infantile». Secondo un comunicato, la descrizione e la categorizzazio - facebook.com Vai su Facebook
“Sentivo un cattivo odore”: un ex obiettivo del Lecce accusato di gesti razzisti - Il norvegese Aron Donnum, seguito dal Lecce a settembre del 2020 quando militava nel Valerenga, è stato protagonista di un episodio che farà discutere in Francia ... Riporta calciolecce.it
«Gli immigrati portano la Tbc» Bufera su Grillo: è un razzista - Casaleggio, abbozza una difesa d'ufficio: «Mi sembrano preoccupazioni legittime» risponde ai cronisti il vicepresidente della Camera e apprendista leader ... Secondo ilgiornale.it