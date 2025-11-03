Brunori Sas in visita ad Arezzo

Dario Brunori, in arte Brunori Sas, ad Arezzo. Ieri, domenica 2 novembre, l'artista si trovava in città. In alto una foto scattata dopo cena al ristorante Antica Fonte di via Porta Buia.Chi è Brunori SasIl cantautore, originario di Cosenza, ha realizzato finora sei album ed è stato vincitore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it