Bruce Springsteen e il tabù della psicoterapia | Mi nascondevo quando andavo dallo psichiatra
M entre negli USA è da poco uscito il film biopic a lui dedicato, Bruce Springsteen si è aperto sul periodo più buio della sua vita, coinciso con «il mio primo crollo psicologico», ammettendo che all’epoca della sua crisi personale si sentiva «in imbarazzo all’idea di farsi vedere mentre andava in visita dallo psichiatra». Lo ha raccontato lo stesso rocker 76enne alla BBC, durante un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica il 21 ottobre. «Era qualcosa di talmente proibito nel mondo in cui sono cresciuto», ha confessato Bruce Springsteen, ricordando quando si nascondeva dai fotografi nel momento dei consulti dallo psichiatra. 🔗 Leggi su Iodonna.it
