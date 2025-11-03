Tarantini Time Quotidiano Dalla carta alla realtà della strada, il progetto della nuova BRT (Bus Rapid Transit) a Taranto sembra rivelarsi una vera e propria gatta da pelare per i tecnici comunali. Mentre si attende ancora il confronto con l’Amministrazione comunale, che Confartigianato per prima sollecita ormai da mesi, se da un lato si comprendono le difficoltà realizzative dell’opera, dall’altro cresce la preoccupazione per il buon esito complessivo dell’infrastruttura e per le sue ricadute economiche e sociali sulla città. Basta percorrere le strade interessate dal progetto, specialmente quelle da sempre fulcro del traffico quotidiano, per rendersi conto di come, in diversi tratti, il passaggio simultaneo di un bus di quelle dimensioni, con corsia riservata, appaia un’impresa complessa, se non impossibile. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - BRT, Confartigianato: “Modernità o disordine urbano?”