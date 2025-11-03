BRT Confartigianato | Modernità o disordine urbano?

Tarantinitime.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Dalla carta alla realtà della strada, il progetto della nuova BRT (Bus Rapid Transit) a Taranto sembra  rivelarsi una vera e propria gatta da pelare per i tecnici comunali. Mentre si attende ancora il  confronto con l’Amministrazione comunale, che Confartigianato per prima sollecita ormai da mesi,  se da un lato si comprendono le difficoltà realizzative dell’opera, dall’altro cresce la preoccupazione  per il buon esito complessivo dell’infrastruttura e per le sue ricadute economiche e sociali sulla città. Basta percorrere le strade interessate dal progetto, specialmente quelle da sempre fulcro del  traffico quotidiano, per rendersi conto di come, in diversi tratti, il passaggio simultaneo di un bus di  quelle dimensioni, con corsia riservata, appaia un’impresa complessa, se non impossibile. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

brt confartigianato modernit224 o disordine urbano

© Tarantinitime.it - BRT, Confartigianato: “Modernità o disordine urbano?”

Cerca Video su questo argomento: Brt Confartigianato Modernit224 Disordine