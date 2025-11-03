Broker finanziari senza abilitazione | indagati a Genova tre poliziotti e un assicuratore

Secondo gli inquirenti hanno gestito, fra il 2018 e il 2023, più di 3,6 milioni di euro, gestendo 160 portafogli di altrettanti clienti. Sono accusati di attività finanziaria abusiva.

