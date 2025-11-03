Britney Spears che succede? La popstar cancella l' account Instagram dopo una serie di post preoccupanti

La cantante aveva recentemente pubblicato una serie di post in risposta alle affermazioni pungenti contenute nel libro di memorie pubblicato di recente dal suo ex Kevin Federline Britney Spears sembra aver cancellato il suo account Instagram dopo una serie di post molto preoccupanti e polemici. L'account della popstar ora rimanda a una pagina di errore che segnala che il profilo non è più disponibile: "Il link potrebbe essere interrotto o il profilo potrebbe essere stato rimosso", si legge ora nella pagina vuota, al posto di un account che contava migliaia di post pubblicati in oltre 12 anni di attività social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Britney Spears, che succede? La popstar cancella l'account Instagram dopo una serie di post preoccupanti

