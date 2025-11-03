Brindisi Fc - Saraniti lo scontro si inasprisce | nuove accuse mosse al giocatore

Today.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Si inasprisce lo scontro fra la società del Brindisi e Andrea Saraniti. Il sodalizio biancazzurro muove nuove accuse al capitano, dopo il botta e risposta che nella giornata di ieri ha contrapposto il direttore sportivo Emanuele Righi al calciatore siciliano. Il primo ha condannato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Pd Puglia, scontro su Fabiano Amati: Brindisi e Fasano divisi sulla candidatura scrivono alla Schlein - La tensione cresce ora dopo ora fino a chiedere l’intervento della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Brindisi Fc Saraniti Scontro