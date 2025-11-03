Brindisi Fc - Saraniti lo scontro si inasprisce | nuove accuse mosse al giocatore
BRINDISI - Si inasprisce lo scontro fra la società del Brindisi e Andrea Saraniti. Il sodalizio biancazzurro muove nuove accuse al capitano, dopo il botta e risposta che nella giornata di ieri ha contrapposto il direttore sportivo Emanuele Righi al calciatore siciliano. Il primo ha condannato. 🔗 Leggi su Today.it
170 gol in carriera per Andrea Saraniti: con la rete di quest'oggi, l'attaccante classe 1988, ex di Lecce e Palermo, ha raggiunto un grande traguardo nella vittoria per 3-0 del suo Brindisi contro il Foggia Incedit
