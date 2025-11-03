Brindisi esplode il caso dopo la partita | L' ultima volta che una

Al termine della partita Brindisi-Novoli, terminata 2-1 e valida per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza Puglia, disputata domenica 2 novembre, il direttore sportivo del Brindisi, Emanuele Righi, ha tenuto una conferenza stampa nella sala dedicata dello stadio Franco Fanuzzi. L'intervento era finalizzato a commentare il comportamento del capitano Andrea Saraniti in occasione della sua sostituzione durante il secondo tempo. Nel corso della conferenza, trasmessa in diretta sui canali ufficiali del club attraverso la pagina Facebook del Brindisi Football Club, Caterina Cerino, responsabile della comunicazione della società, si è avvicinata a Righi per regolare il microfono a clip utilizzato per la registrazione audio-video. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

