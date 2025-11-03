Brindisi esplode il caso dopo la partita | L' ultima volta che una

Liberoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della partita Brindisi-Novoli, terminata 2-1 e valida per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza Puglia, disputata domenica 2 novembre, il direttore sportivo del Brindisi, Emanuele Righi, ha tenuto una conferenza stampa nella sala dedicata dello stadio Franco Fanuzzi. L'intervento era finalizzato a commentare il comportamento del capitano Andrea Saraniti in occasione della sua sostituzione durante il secondo tempo. Nel corso della conferenza, trasmessa in diretta sui canali ufficiali del club attraverso la pagina Facebook del Brindisi Football Club, Caterina Cerino, responsabile della comunicazione della società, si è avvicinata a Righi per regolare il microfono a clip utilizzato per la registrazione audio-video. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

brindisi esplode il caso dopo la partita l ultima volta che una

© Liberoquotidiano.it - Brindisi, esplode il caso dopo la partita: "L'ultima volta che una..."

Altri contenuti sullo stesso argomento

brindisi esplode caso dopoIl Brindisi vince ed è primo ma scoppia il caso Saraniti. Lui lancia la maglietta, poi si scusa. Il club non ci sta: «Vuole andare via, prenderemo provvedimenti» - Ma scoppia il caso della maglietta lanciata per terra da Andrea Saraniti. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Brindisi Esplode Caso Dopo