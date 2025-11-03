Brilla la Luna Piena in Toro il 5 novembre 2025 | è il momento di costruire e radicarsi
Mercoledì 5 novembre 2025 ci sarà la Luna piena nel segno del Toro a ricordarci l'importanza delle radici e della stabilità emotiva per crescere e fiorire. I segni fissi saranno quelli più toccati dal plenilunio di novembre: Toro, Scorpione, Leone e Acquario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
