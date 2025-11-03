Brescia spray urticante a bordo di un bus | quindici passeggeri intossicati
Brescia, 3 novembre 2025 – Le forze dell’ordine cercano i responsabili dell’ennesima bravata effettuata utilizzando uno spray urticante. Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Leno, ieri domenica 2 novembre qualcuno ha spruzzato il liquido irritante su un bus di linea che stava percorrendo la strada all’altezza di Piazza Repubblica. L’autista ha immediatamente fermato il mezzo e ha fatto scendere i passeggeri. In 15, però, hanno riportato sintomi di intossicazione e hanno avuto difficoltà a respirare. Tre di loro hanno avuto bisogno delle cure dei soccorritori arrivati con un’automedica e un’ambulanza inviati da Soreu Alpina e dalla centrale del numero unico delle emergenze 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Potrebbe dover rispondere delle accuse di interruzione di pubblico servizio e procurato allarme il minorenne che ha usato lo spray urticante sull'autobus. #Autobus #Brescia #Carabinieri #Leno #sprayalpeperoncino Vai su Facebook
Spruzzano spray al peperoncino sul bus di linea: 15 persone intossicate - X Vai su X
Spray al peperoncino, 70 persone sul bus: la corsa si ferma, arrivano i carabinieri - Rischia una doppia denuncia per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme il ragazzino di 15 anni che martedì pomeriggio ha spruzzato dello spray urticante a bordo di un autobus di linea d ... Segnala bresciatoday.it
Spray urticante sul pullman: caos a Leno, una settantina i passeggeri - Un ragazzo ha spruzzato una bomboletta per difesa personale, forse per una bravata. Scrive quibrescia.it
Leno, 15enne spruzza spray urticante sul bus pieno di studenti - Potrebbe rispondere di interruzione di pubblico servizio e procurato allarme ... Si legge su brescia.corriere.it