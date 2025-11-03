Brescia spray urticante a bordo di un bus | quindici passeggeri intossicati

Brescia, 3 novembre 2025 – Le forze dell’ordine cercano i responsabili dell’ennesima bravata effettuata utilizzando uno spray urticante. Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Leno, ieri domenica 2 novembre qualcuno ha spruzzato il liquido irritante su un bus di linea che stava percorrendo la strada all’altezza di Piazza Repubblica. L’autista ha immediatamente fermato il mezzo e ha fatto scendere i passeggeri. In 15, però, hanno riportato sintomi di intossicazione e hanno avuto difficoltà a respirare. Tre di loro hanno avuto bisogno delle cure dei soccorritori arrivati con un’automedica e un’ambulanza inviati da Soreu Alpina e dalla centrale del numero unico delle emergenze 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

