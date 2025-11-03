Brescia noir | un tour nella cronaca nera e storia inquietante della città
Brescia, città di piazze eleganti e chiese affrescate, nasconde però un volto oscuro, fatto di condanne pubbliche, leggende e storie inquietanti.Sotto la Loggia delle Grida venivano urlati i nomi dei condannati a morte, mentre la folla assisteva alle esecuzioni come a uno spettacolo. Parleremo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
