Brembo scommette sull' innovazione per ispirare il futuro

Brembo si presenta a Eicma 2025 con tutti i marchi del Gruppo: Öhlins, ByBre, Sbs, J.Juan, AP Racing e Marchesini. Allo stand spiccano la Desmosedici GP campione del mondo e una serie di novità per uso sportivo e adventure. Non manca l'apertura oltre il mondo moto con la Mtb Specialized Gravity equipaggiata BremboJ.JuanÖhlins, a testimoniare l'allargamento dell'ecosistema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brembo scommette sull'innovazione per ispirare il futuro

Leggi anche questi approfondimenti

Brembo scommette sull'innovazione per ispirare il futuro - Allo stand spiccano la Desmosedici GP campione del mondo e una serie di novità per us ... Da msn.com

Brembo Solutions e Microsoft Italia: quando l’intelligenza artificiale diventa formula magica - Brembo Solutions e Microsoft Italia hanno unito le forze per portare sul mercato globale un’innovazione che promette di cambiare il volto della ricerca e sviluppo: si chiama ... Lo riporta virgilio.it

Microsoft con Brembo per l'innovazione industriale - Su Microsoft Marketplace arriva Alchemix, la soluzione AI sviluppata da Brembo Solutions per accelerare le attività di R D basata su Azure OpenAI Service ... Come scrive impresacity.it